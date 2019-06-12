Медиашумиха вокруг «дела Голунова» стала актом иностранного вмешательства

Проведение несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве входило в планы Запада, заявил политолог Олег Матвейчев.

Либералы решили устроить протест в связи с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Однако после прекращения уголовного дела против корреспондента либералы не стали отказываться от своих планов и решили переформатировать шествие «в защиту всех невинно осужденных». Сам Голунов посетить акцию отказался, редакция «Медузы» попросила граждан в незаконном протесте не участвовать.

Тем не менее, акция в Москве прошла, и либералы показали свою подготовленность. События с митинга транслируют западные СМИ, признанные иноагентами — например, «Радио Свобода» и «Настоящее время». Судя по всему, они и организовали это шествие, пишет «ПолитРоссия».

Профессор «Высшей школы экономики» Олег Матвейчев считает, что медиашумиха вокруг «дела Голунова» была актом иностранного вмешательства, а несанкционированный митинг — результат деятельности западных СМИ.

«“Медуза” – детище Ходорковского с центром в натовской Риге, а всевозможные издания вроде “Радио Свобода” работают по указке США»,– отметил эксперт.

Политолог напомнил историю с блокировкой медиапроектов телеканала Russia Today в Facebook. Тогда американские спецслужбы приняли обычную рекламную кампанию за иностранное вмешательство и инициировали масштабное расследование. Матвейчев даже не представляет, какого масштаба расследование должны начать в России после столь открытой интервенции Запада.