Сбои Telegram вызвала DDoS-атака

Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе Telegram, сотрудники мессенджера объяснили причину в Twitter 12 июня.

В публикации указано, что сервера подверглись DDoS-атаке. Наибольший удар пришелся на работу мессенджера на территориях Северной и Южной Америк. Пользователи всего мира могут испытывать трудности с подключением.

We’re currently experiencing a powerful DDoS attack, Telegram users in the Americas and some users from other countries may experience connection issues. — Telegram Messenger (@telegram) 12 июня 2019 г.

Разработчики объяснили, что при таком «нападении» на сервера поступает множество ложных запросов, то есть мусора. Все это тормозит работу системы, так как она начинает обрабатывать ложные сигналы. Они сравнили это с армией леммингов, которые внезапно появились в очереди в Макдональдс и начали заказывать множество позиций меню.

A DDoS is a “Distributed Denial of Service attack”: your servers get GADZILLIONS of garbage requests which stop them from processing legitimate requests. Imagine that an army of lemmings just jumped the queue at McDonald’s in front of you – and each is ordering a whopper. (1/2) — Telegram Messenger (@telegram) 12 июня 2019 г.

Для этих целей хакеры используют так называемые «ботнеты». Это такие программы, которые могут быть в компьютере рядового пользователя. Что примечательно, владелец машины даже не подозревает, что его техника заражена. Сотрудники Telegram сравнили это с зомби-апокалипсисом.

To generate these garbage requests, bad guys use “botnets” made up of computers of unsuspecting users which were infected with malware at some point in the past. This makes a DDoS similar to the zombie apocalypse: one of the whopper lemmings just might be your grandpa. — Telegram Messenger (@telegram) 12 июня 2019 г.

Однако в этом есть и позитивная сторона: такие вирусы не способны украсть БигМак и Колу пользователя, то есть его личные данные. На данный момент работа серверов восстановлена.

There’s a bright side: All of these lemmings are there just to overload the servers with extra work – they can’t take away your BigMac and coke. Your data is safe. — Telegram Messenger (@telegram) 12 июня 2019 г.