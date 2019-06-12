«Дело Голунова» вскрыло двойные стандарты либералов

Публицист и историк Николай Стариков считает, что дело Голунова выявило двойные стандарты либералов, заступающихся исключительно за журналистов, чьи политические взгляды они считают правильными.

«Самое грустное во всей этой истории то, что либеральная общественность определяет вину человека по его политическим взглядам. Если политические взгляды человека совпадают со взглядами либеральной общественности, то он хороший, молодец — и, естественно, «невиновен», — рассказал Стариков в интервью корреспонденту ФАН.

Стариков отмечает, что если несправедливо преследуемый полицией человек точно так же является журналистом, но находится по другую сторону идеологических баррикад, — он чужой для представителей либеральной прессы.

«Значит, защищать его, высказываться и устраивать марши в его защиту либералы не будут. Даже если в отношении этого человека, как, например, в ситуации с Вышинским несправедливость гораздо более очевидная», - заключил Стариков.

Федеральное агентство новостей составило перечень подвергшихся репрессиям журналистов, которые не получили должного резонанса и помощи от либеральных активистов. Все перечисленные в списке подверглись преследованиям исключительно за свои взгляды и профессиональную деятельность.

Одним из последних по политическим причинам арестовали главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который обвиняется в госизмене и публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России, а также статей в поддержку ДНР и ЛНР. Уже год журналист находится под стражей: обращение президенту Украины с просьбой освободить Вышинского подписали журналисты федеральных, патриотических и некоторых других СМИ.