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15:00   12 Июня 2019
Россия

Активисты развернули в Севастополе самый большой флаг России

Активисты развернули в Севастополе самый большой флаг России

Во флешмобе поучаствовали активисты Молодежного совета при региональном отделении партии «Единая Россия» и местные жители.

Как проинформировали в пресс-службе партии, главный символ страны развернули на площадке перед памятником «Солдат и Матрос». Площадь флага составляет 2400 квадратных метров, его длина – 60 метров, ширина – 40 метров. Отмечается, что в акции поучаствовали более сотни человек.

Акция имела музыкальное сопровождение: на площадке разместился военный оркестр, исполнивший гимны Севастополя и России.

Ранее сообщалось, что глава РФ поздравил граждан с государственным праздником.

Активисты развернули в Севастополе самый большой флаг России

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #севастополь #активисты #общество #триколор #день россии

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