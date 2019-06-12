Активисты развернули в Севастополе самый большой флаг России

Во флешмобе поучаствовали активисты Молодежного совета при региональном отделении партии «Единая Россия» и местные жители.

Как проинформировали в пресс-службе партии, главный символ страны развернули на площадке перед памятником «Солдат и Матрос». Площадь флага составляет 2400 квадратных метров, его длина – 60 метров, ширина – 40 метров. Отмечается, что в акции поучаствовали более сотни человек.

Акция имела музыкальное сопровождение: на площадке разместился военный оркестр, исполнивший гимны Севастополя и России.

Ранее сообщалось, что глава РФ поздравил граждан с государственным праздником.