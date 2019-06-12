Митинг в Москве финансирует Запад, считают в Совфеде

Несогласованный марш в поддержку освобожденного журналиста Ивана Голунова в Москве можно расценивать как иностранное вмешательство во внутренние дела России. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Олег Морозов.

«Все технологии, связанные с мобилизацией оппозиционной активности, они все так или иначе связаны с западными спецслужбами, различными фондами политическими и не политическими. Вся эта протестная активность морально подпитывается и есть сведения, что материально поддерживается из-за рубежа. Для них действует принцип, чем хуже, тем лучше», — сказал Морозов.

Незаконную акцию в День России, в которой отказался участвовать сам освобожденный Иван Голунов, транслируют, прежде всего, СМИ с зарубежным финансированием: «Радио Свобода», «МБХ- медиа», Настоящее время», «Русская служба Би-би-си», которые моментально выпустили подготовленные новости о задержании Алексея Навального.

При том, что власти Москвы согласовали акцию в поддержку Ивана Голунова 16-го июня на проспекте Сахарова. А в марше 12 июня не стали участвовать ни Голунов, который призвал провести этот день с родными, ни руководство издания «Медуза», в котором работает журналист.

Но 16 июня не было бы задержаний, отмечает Олег Морозов. А это противоречит установкам «западных партнеров».

«Все делается для того, что бы придать этому дополнительный политический вес, создать напряжение в обществе, столкнуть людей с правоохранительными органами. В этом смысле это поощряется так называемыми нашими «партнерами». И в этом смысле,безусловно, является элементами вмешательства в нашу внутреннюю жизнь», — заключил Морозов.

По официальным данным МВД, на незаконном марше в Москве задержано более 200 человек.