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14:31   12 Июня 2019
Весь мир

Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

Еврокомиссия до сих пор не исключает варианта выхода Британии из союза без соглашения из-за неопределенности Лондона в отношении ратификации сделки.

Как сообщается в материалах Еврокомиссии, в связи с продлением Brexit до 31 октября ЕК проанализировала ранее выработанные меры на случай выхода Великобритании без соглашения.

В ЕК отметили, что не видят необходимости вносить поправки в какие-либо меры по существу до новой даты выхода. Учитывая возможность выхода Британии без сделки, ЕК призвала все заинтересованные стороны воспользоваться дополнительным временем и подготовиться к выходу из ЕС. Все заинтересованные стороны ответственны за подготовку всех сценариев, подчеркнули в Еврокомиссии.

Накануне сообщалось, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поделился впечатлениями от общения с Трампом.

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Автор: Ольга Шпакова
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