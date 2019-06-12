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14:27   12 Июня 2019
Россия

Росстат назвал регионы с наибольшим количеством родившихся и умерших

Росстат назвал регионы с наибольшим количеством родившихся и умерших

Росстат назвал российские регионы с наибольшим числом родившихся и умерших в 2018 году: в лидерах по рождаемости Москва, в антилидерах — Чукотка.

32,1 тысячи человек родились в столице за 2018 год, на втором месте Московская область — там за год появилось 83 тысячи новорожденных. В Краснодарском крае 64,5 тысячи, в Санкт-Петербурге 64 тысячи, а в Тюменской области 50 тысяч россиян появилось на свет, сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Росстата.

Меньше всего человек родилось в Ненецком автономном округе — 618, на Чукотке чуть больше — 625, Магаданская область — 1427, Еврейская АО — 1,8 тысячи человек, в Калмыкии 3 тысячи.

Росстат назвал регионы с наибольшим количеством родившихся и умерших

За 2018 год в Москве умерло 122 тысячи человек, следом — Московская область с 92 тысячами умерших. В Краснодарском крае 67 тысяч, в Санкт-Петербурге 59,8 тысяч, а в Свердловской области  — 58,5 тысяч человек. Меньше всего умерших зарегистрировано в Ненецком АО — 394 человека. Всего за 2018 год в России родилось 1,6 миллионов человек, а умерли — 1,8 миллионов.

Напомним, в конце апреля глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что продолжительность жизни в России достигла исторического максимума, увеличившись на 0,3 года у мужчин и на 0,2 года у женщин.

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Автор: Александра Леснова
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