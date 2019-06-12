Случай с Голуновым позволил оппозиции изображать вседозволенность перед спонсорами

Незаконные митинги якобы в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова демонстрируют истинную цель оппозиции — хайп, уверен член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он дал интервью «Экономике Сегодня» 12 июня.

Напомним, что организаторы акции «Свободу Ивану Голунову» не обратили внимание на то, что в отношении журналиста прекратили уголовное делопроизводство и продолжили гнуть свою линию. Правда, немного изменили тематику протестов, назвав ее «в защиту всех невинно осужденных».

Они решили выйти на улицы 12 июня, чтобы испортить россиянам празднование Дня России. Хотя московское правительство шло им на встречу и предлагало устроить мероприятие 16 июня. Главный редактор «Медузы», как и столичный департамент безопасности, призывали людей не посещать митинг. К тому же, сам Голунов, из-за которого все это и началось, отказался от этой «супер-идеи».

«Наши оппозиционеры проводят сегодня свои незаконные шествия по этому поводу, и хотят даже дальше это делать, несмотря на то, что ситуация исчерпана, поскольку в отношении Голунова делопроизводство прекращено», — сказал общественник.

По сути, таким решением они подтверждают, что им наплевать на Голунова. Организаторы просто хотят еще раз побывать на «пьедестале славы», чтобы напомнить о своем существовании и призвать к беспорядкам.

«Девяносто девять и девять процентов от числа лиц, участвовавших в данной истории, делали это ради хайпа, чему доказательством является и тот факт, что они перепродавали все эти выпущенные газеты по завышенной стоимости», — напомнил Ремесло.

Член ОП заметил, что столь быстрое разрешение «дела Голунова» стала плюсом для российской власти, а для так называемой оппозиции принесла лишь репутационные потери, слишком уж заигрались.