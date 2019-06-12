Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за санкций США

Китайская компания Huawei отложила запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.

Новую модель должны были показать на выставке CES Asia 2019 в Шанхае на этой неделе. Представители компании объяснили, что решение перенесли выпуск нового ноутбука связано с введением американских санкций.

Ранее министерство торговли США внесло Huawei в черный список, что лишает компанию возможности приобретать компоненты и технологии американских производителей. Сотрудничество с корпорацией решили прекратить Google, Intel и другие IT-гиганты.

В Huawei действия США назвали опасным прецедентом.

Ранее соцсеть Facebook заявила о намерении запретить устанавливать свои приложения на технику Huawei.