Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
Китайская компания Huawei отложила запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Новую модель должны были показать на выставке CES Asia 2019 в Шанхае на этой неделе. Представители компании объяснили, что решение перенесли выпуск нового ноутбука связано с введением американских санкций.
Ранее министерство торговли США внесло Huawei в черный список, что лишает компанию возможности приобретать компоненты и технологии американских производителей. Сотрудничество с корпорацией решили прекратить Google, Intel и другие IT-гиганты.
В Huawei действия США назвали опасным прецедентом.
Ранее соцсеть Facebook заявила о намерении запретить устанавливать свои приложения на технику Huawei.