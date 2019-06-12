Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Митинг в Москве финансирует Запад, считают в Совфеде

Митинг в Москве финансирует Запад, считают в Совфеде

 Активисты развернули в Севастополе самый большой флаг России

Активисты развернули в Севастополе самый большой флаг России
Украина нашла новый способ закупать газ у России

Украина нашла новый способ закупать газ у России

 Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана

Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана
Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

 Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за санкций США

Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
Митинг в Москве финансирует Запад, считают в Совфеде

Митинг в Москве финансирует Запад, считают в Совфеде

 Активисты развернули в Севастополе самый большой флаг России

Активисты развернули в Севастополе самый большой флаг России
Украина нашла новый способ закупать газ у России

Украина нашла новый способ закупать газ у России

 Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана

Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана
Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

 Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за санкций США

Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
13:59   12 Июня 2019
Россия

Умер посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков

Умер посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков

Скончался российский посол в Сенегале и по совместительству в Гамбии Сергей Крюков, сообщило дипломатическое представительство в Facebook.

В сообщении указано, что коллектив посольства скорбит в связи с кончиной. Крюков был блестящим дипломатом и профессионалом своего дела.

«На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, отстаивая национальные интересы Российской Федерации и содействуя реализации внешнеполитического курса нашей страны», — написали в публикации.

Дипломат работал в сенегальском и гамбийском посольствах с 2014 года. Ранее он был послом России в Малави и Зимбабве, а с 2011 до 2014 Крюков возглавлял Департамент Африки министерства иностранных дел Российской Федерации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#смерть #посол #сенегал #гамбия #крюков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...