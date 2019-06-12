Умер посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков

Скончался российский посол в Сенегале и по совместительству в Гамбии Сергей Крюков, сообщило дипломатическое представительство в Facebook.

В сообщении указано, что коллектив посольства скорбит в связи с кончиной. Крюков был блестящим дипломатом и профессионалом своего дела.

«На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, отстаивая национальные интересы Российской Федерации и содействуя реализации внешнеполитического курса нашей страны», — написали в публикации.

Дипломат работал в сенегальском и гамбийском посольствах с 2014 года. Ранее он был послом России в Малави и Зимбабве, а с 2011 до 2014 Крюков возглавлял Департамент Африки министерства иностранных дел Российской Федерации.