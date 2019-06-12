Путин вручает госнаграды в Кремле за культурные и научные достижения

Президент РФ Владимир Путин в День России награждает в Кремле государственными премиями за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Премию в области науки и технологий за 2018 год присудили Валерию Митрофанову, Владиславу Пустовойту, Ефиму Хазанову за создание решений по регистрации гравитационных волн; Владимиру Порханову, Владимиру Паршину, Владимиру Харченко – за научное обоснование и внедрение новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи; Виталию Наумкину – за выдающийся вклад в востоковедение.

Николай Луганской получил награду за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская – за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России. За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности наградили композитора Родиона Щедрина.

«Вы продолжаете традиции служения Отечеству в своей научной, творческой, просветительской деятельности, добиваетесь реализации планов и замыслов, держите на высоте их планку и своей жизнью доказываете, как стать действительно счастливыми, достойными людьми. Эти примеры важны для каждого из нас, для каждого человека», — поздравил Путин участников церемонии.

Напомним, в конце мая президент РФ вручил восьми многодетным семьям ордена «Родительской славы» в честь Дня защиты детей — условием для получения награды стало наличие более семи рожденных или усыновленных детей, а также официальный брак родителей.