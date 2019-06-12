Путин напомнил, что Отчизна неотрывна от россиян

Российский президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в областях гуманитарной деятельности, науки и технологий, литературы и искусства. Мероприятие проходит в Кремле 12 июня.

«Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание», — напомнил он.

Достичь масштабных целей можно только сообща, когда каждый осознает, что его усилия важны для общего блага. Глава страны указал, что россияне тепло относятся к Родине, ее истории, культуре, достижениям, природе, красоте, а также разнообразности и самобытности регионов.

«День России» или «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации» отмечают 12 июня. В этот день в 1990 году был принят соответствующий документ. Стоит отметить, что День России один из самых молодых государственных праздников в стране.