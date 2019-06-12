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13:49   12 Июня 2019
Россия

Навальный полез в автозак на незаконной акции в Москве

Навальный полез в автозак на незаконной акции в Москве

 

На несогласованной акции в центре Москвы, которую проводят под предлогом поддержки журналиста «Медузы» Ивана Голунова, освобожденного накануне, задержан блогер Алексей Навальный.  Как сообщают корреспонденты «Политики Сегодня», на митинг Навальный пришел в сопровождении охранника и спровоцировал полицейских на то, чтобы его поместили в автозак. 

Общественность в Telegrame отреагировала практически единодушно 

«Собственно, сегодняшнее визгливое топтание на Голунов-гвалте ради этого и затевалось», — пишет канал «НеВротик»

Навальный не стал нарушать традицию и спровоцировал задержание в Москве

«Ну как мы и говорили — пока действительно заинтересованные в освобождении Голунова решали проблему, хайпожоры катались в автозаках с улыбочками. И продолжают кататься», — пишет  Медиакиллер. 

Марш в поддержку журналиста проходит по центральным улицам столицы, где одновременно работают площадки фестиваля реконструкторов «Времена и эпохи», посвященный Дню России. Власти Москвы согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня на проспекте Сахарова. 

Навальный полез в автозак на незаконной акции в Москве

Сам Иван Голунов, выйдя из-под домашнего ареста накануне вечером, заявил, что не будет присутствовать на сегодняшнем несогласованном марше. Он призвал провести выходной день с родными. От участия в незаконном мероприятии отказались и руководство издания «Медуза», а также ряд других инициаторов, например, журналист Евгений Берг.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов в беседе с «Политикой Сегодня» ранее заявил, что этот митинг нужен только скандалистам

 

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Автор: Елена Ляхова
#россия #навальный #общество #голунов

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