Иностранные СМИ «митингуют» за свободу России вместо россиян

В Москве проходит несогласованный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, с которого накануне сняли обвинения в сбыте наркотиков.

Правоохранительные органы задержали уже несколько человек, которые нарушали правила поведения на митинге, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Среди них — блогер Алексей Навальный. Он практически сразу спровоцировал стражей порядка и угодил в автозак.

Полиция старается не пускать провокаторов на главные улицы столицы для предотвращения нарушения порядка в городе и сохранения спокойствия горожан, которые сегодня празднуют День России.

Мероприятие активную освещают СМИ с антироссийской позицией и западные информационные агентства. Среди них: «Радио Свобода», «Настоящее время», Reuters, «Медуза», «Дождь» и «МБХ медиа». Они изначально были одними из инициаторов проведения акции протеста любой ценой. Не остановили их призывы самого героя общественного резонанса Ивана Голунова не тратить время на бессмысленные митинги. Предполагаемая цель представителей СМИ — спровоцировать полицию, тем самым получив инфоповод для очерняющих власти публикаций.

Активисты идут с плакатами «Свободу Голунову», «Я/Мы Иван Голунов» и другие. Несмотря на то, что с журналиста уже сняты все обвинения, и власти пообещали наказать виновных в произошедшей ситуации.

Есть и те, кто использует резонанс для смягчения законодательства России в сфере оборота наркотиков.

Ранее власти Москвы призвали воздержаться от участия в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня. По данным пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, накануне прошла встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия «Свободу Ивану Голунову». Организаторов уведомили об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия.

О встрече стало известно 10 июня. Организаторы пообещали мирную акцию и решили ее не согласовывать. Накануне заместитель главы администрации столицы Александр Горбенко обратился к одному из инициаторов шествия — Илье Азару — с предложением обсудить проведение акции и методы безопасности на ней. Тот отказался, сославшись на то, что подобные обсуждения нужно вести в публичном поле. После этого московская администрация пообещала обратиться в прокуратуру по поводу марша в поддержку Голунова.