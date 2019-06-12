Освобождение Голунова расстроило провокаторов с «Эха Москвы»

Освобождение корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и прекращение уголовного дела обрадовало многих журналистов из разных политических лагерей. Однако нашлись и те, кто сожалеет о том, что он на свободе, а именно публицисты «Эха Москвы», пишет ФАН.

Накануне вечером публицист «Эха» Зоя Светова посвятила «делу Голунова» колонку. Она считает, его отпустили напрасно: ведь в День России общественность готовила в поддержку задержанного журналиста протесты, а теперь их придется отменить.

Она также выразила мысль, что руководству «Медузы» «кто-то в мэрии» якобы предложил сделку - мол, Голунова выпускают, если 12 июня будут отменены все марши. Именно этим домыслом колумнистка попыталась объяснить, почему освобожденный журналист и редакция «Медузы» отказались участвовать в несанкционированном шествии.

Гендиректор издания Галина Тимченко сообщала, что акцию в поддержку всех несправедливо осужденных согласовали на 16 июня.

Как отмечает ФАН, создается ощущение, что решению по делу Голунова порадовались только федеральные каналы и RT, а оппозиционные СМИ наряду с «Эхом» крайне разочарованы, ведь кандидат в «сакральные жертвы режима» был таким подходящим.