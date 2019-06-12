Глава немецкого ХДС призвала к сотрудничеству с РФ

Секретарь правящего в Германии Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбуаэр призвала поддерживать отношения и стремиться к сотрудничеству с Россией. С таким заявлением она выступила на конференции в Берлине 12 июня.

«Даже во времена холодной войны мы всегда поддерживали контакты с тогдашним СССР. Я считаю это правильным», — отметила она.

То, что премьер-министр участвует в российских конференциях или встречается с чиновниками этой страны — «совершенно не предосудительно».

«Россия для нас слишком большой сосед, чтобы мы могли просто игнорировать ее», — сказала глава ХДС.

Именно поэтому Германия должна «сделать целью политики сотрудничество и поддержание отношений» с Россией. Такой линии поведения стоит придерживаться и в направлении автократических систем. Хорошей альтернативы договорам нет, указала она. Берлину нужны «ясная позиция и последовательность, четкий сигнал».