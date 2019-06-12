Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Митинг в Москве финансирует Запад, считают в Совфеде

Митинг в Москве финансирует Запад, считают в Совфеде

 Активисты развернули в Севастополе самый большой флаг России

Активисты развернули в Севастополе самый большой флаг России
Украина нашла новый способ закупать газ у России

Украина нашла новый способ закупать газ у России

 Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана

Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана
Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

 Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за санкций США

Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
Митинг в Москве финансирует Запад, считают в Совфеде

Митинг в Москве финансирует Запад, считают в Совфеде

 Активисты развернули в Севастополе самый большой флаг России

Активисты развернули в Севастополе самый большой флаг России
Украина нашла новый способ закупать газ у России

Украина нашла новый способ закупать газ у России

 Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана

Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана
Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

 Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за санкций США

Huawei отложила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
14:28   12 Июня 2019
Россия

«Дело Голунова» показало, что законы России — вне политики, уверен политолог

«Дело Голунова» показало, что законы России — вне политики, уверен политолог

Министерство внутренних дел услышало мнение общественности и признало ошибки в «деле Голунова», заявил политолог Юрий Самонкин.

В интервью «ПолитРоссии» он прокомментировал заявление главы МВД Владимира Колокольцева о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова и его решение просить президента уволить ряд высокопоставленных сотрудников ведомства.

Вокруг дела поднялась мощная медиашумиха, и либералы воспользовались ей, чтобы подвергнуть критике власть и правоохранительную систему государства. Глава МВД не только услышал доводы общественности и принял их, но и признал ошибки ведомства, подчеркнул эксперт.

гг

Политолог выразил мнение, что МВД своими действиями лишило либерально-оппозиционных представителей повода для спекуляций на этой теме.

«Правоохранительная система показала, что несмотря на политические убеждения, закон распространяется на всех, поскольку он имеет высшую юридическую силу», – резюмировал Самонкин.

Голунова задержали в Москве 6 июня. В ГУ МВД Москвы сообщили, что во время досмотра у него нашли наркотики. Против журналиста завели уголовное дело. Накануне глава МВД снял с Голунова все обвинения по результатам ряда экспертиз.

гг

Либералы и ряд общественников запланировали устроить 12 июня акцию в поддержку Голунова, а после новостей о том, что его отпустили, решили устроить митинг «в защиту всех невинно осужденных». Власти Москвы акцию не согласовали, дабы не мешать россиянам праздновать День России и предложили им 16 июня. Организаторы акции от предложенных условий отказались.

Сам Голунов идти на несанкционированный митинг отказался. Главред издания «Медуза» Иван Колпаков заявил, что от несанкционированного марша нужно отказаться и попросил россиян на акцию не приходить. Но на несанкционированное шествие в Москве все же вышли несколько сотен человек.

гг

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #общество #шествие #день россии #голунов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...