Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии

Доктор экономических наук, сопредседатель Объединенного конгресса русских общин Латвии, правозащитник Александр Гапоненко, находящийся под подпиской о невыезде, очень удивлен единодушной позицией либеральных СМИ по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова и абсолютным равнодушием к делам десятков политзаключенных вне России.

«Я подоплеки реальной не знаю дела журналиста. Слава богу, что его освободили, если он не виновен. Но меня удивила реакция тех, кого называют либеральными журналистами, которые сразу решили, что он невиновен. Многие сотни людей, которые страдают от произвола властей, их не поддерживают СМИ, деятели культуры. Я сам столкнулся с этим. Когда меня преследовали за то, что я проводил линию на защиту русских иметь право на образование, против ликвидации русских школ в Латвии. Ну и множество людей, которые придерживаются демократических принципов, но не являются русскими. Они тоже вне поля зрения этих СМИ», — рассказал Гапоненко «Политике Сегодня».

Он привел в пример публициста и общественного деятеля Альгирдаса Палецкиса, который сидит восемь месяцев в литовской тюрьме без предъявления обвинений, публициста и правозащитника Матеуша Пискорского отсидевшего в польской тюрьме три года по сфабрикованному делу, страдающего тяжелым заболеванием журналиста Олега Бурака, критиковавшего коррупцию в полиции Латвии, журналиста Юрия Алексеева. По словам Гапоненко, Алексееву подбросили при обыске патроны.

«Полтора года - под преследованием, запрещен выезд из страны. По решению даже не суда, а следователя, ему запрещено печататься на его же сайте! Если он опубликует материалы, его посадят в тюрьму. Мы шумим в соцсетях: как же свобода слова, нарушение Конституции? Но ни «Медузу», хотя они находятся в Риге, ни другие СМИ, никого не волнует», — возмущается Александр Гапоненко.

Самому Александру Гапоненко в начале мая 2018 года были предъявлены обвинения в «разжигании вражды», «деятельности против государственной независимости» и «помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии». Он провел под стражей несколько месяцев, в конце августа суд отпустил его под подписку о невыезде.

Причина такой невнимательности со стороны либеральных СМИ проста, считает собеседник агентства — через истории упомянутых им коллег нельзя покритиковать Кремль.

«Они больше сориентированы на критику так называемого «кровавого режима» в России, с чем мы не согласны. Мы здесь относимся положительно к России, которую считаем своей родиной, поддерживаем ее. Зная, какие в стране существуют проблемы, согласны с тем, что с ними нужно бороться. За это нас не любят. А если мы что-то активно делаем, то нас еще и критикуют», — делится Гапоненко.

Свою позицию Гапоненко изложил в открытом письме к Совету по правам человека при президенте РФ. Письмо Он отправил еще до освобождения Ивана Голунова. Никакой официальной реакции от СПЧ не было, но письмо на официальном сайте все же опубликовали, рассказал сопредседатель Объединенного конгресса русских общин Латвии