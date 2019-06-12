Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин напомнил, что Отчизна неотрывна от россиян

Путин напомнил, что Отчизна неотрывна от россиян

 Самонкин назвал абсурдным незаконный митинг «в поддержку» Голунова

Самонкин назвал абсурдным незаконный митинг «в поддержку» Голунова
Украина нашла новый способ закупать газ у России

Украина нашла новый способ закупать газ у России

 Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана

Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана
Глава немецкого ХДС призвала к сотрудничеству с РФ

Глава немецкого ХДС призвала к сотрудничеству с РФ

 Подконтрольные США формирования в Сирии убивают жителей Заевфратья

Подконтрольные США формирования в Сирии убивают жителей Заевфратья
Путин напомнил, что Отчизна неотрывна от россиян

Путин напомнил, что Отчизна неотрывна от россиян

 Самонкин назвал абсурдным незаконный митинг «в поддержку» Голунова

Самонкин назвал абсурдным незаконный митинг «в поддержку» Голунова
Украина нашла новый способ закупать газ у России

Украина нашла новый способ закупать газ у России

 Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана

Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана
Глава немецкого ХДС призвала к сотрудничеству с РФ

Глава немецкого ХДС призвала к сотрудничеству с РФ

 Подконтрольные США формирования в Сирии убивают жителей Заевфратья

Подконтрольные США формирования в Сирии убивают жителей Заевфратья
12:44   12 Июня 2019
Весь мир

Подконтрольные США формирования в Сирии убивают жителей Заевфратья

Подконтрольные США формирования в Сирии убивают жителей Заевфратья

Границу Сирии и Ирака пересекли 85 грузовых автомобилей союзных США курдских боевиков с вооружением и военной техникой. Ситуация в районе осложняется присутствием  «спящих ячеек» якобы разгромленного «Исламского государства»*.

Подконтрольные США формирования в Сирии убивают жителей Заевфратья

Террористы практически ежедневно совершают нападения как на курдские отряды, так и на мирных жителей. Все это происходит на фоне топливного кризиса в регионе из-за нелегального вывоза нефти, а также пожаров на посевах в нескольких провинциях  —  Дейр-эз-Зоре, Хасаке и Ракке, сообщает ФАН.

Курдский отряд окружил деревню Аль-Нимали и потребовал выдачи всех мужчин призывного возраста. Старейшины деревни отказали, после чего боевики использовали против них минометы: из поселения бежало более 800 человек. Отряды выполняют приказ Пентагона об увеличении численности SDF вдвое, до 121 тысячи бойцов.

Подконтрольные США формирования в Сирии убивают жителей Заевфратья

США не интересуются процессами, происходящими на востоке Сирии —  контроль над Заевфратьем им нужен для дестабилизации ситуации в стране с помощью топливного кризиса, уверен военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Бунты за Евфратом продолжаются по банальным причинам — арабы не хотят идти в курдские вооруженные формирования и другие курдские структуры.  В то же время США там только контролируют территорию, сохраняя карту для торговли по будущему Сирии и будущему курдов», — считает Рожин.

Подконтрольные США формирования в Сирии убивают жителей Заевфратья

Востоковед Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин считает, что противоречия между курдами и несколькими арабскими племенами, живущими в районе Дейр-эз-Зора, продолжают расти.

«Курды громко рассуждали о некой автономии, которую хотят получить, и с помощью американцев залезли на территории вдоль Евфрата, которые исторически принадлежат нескольким арабским племенам, живущим в районе Дейр-эз-Зора. Племенная напряженность уже растет», — сообщил Чупрыгин.

*признана террористической и запрещена на территории РФ 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Тимофей Булочкин
#сша #сирия #происшествия #политика #новости #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...