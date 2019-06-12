Подконтрольные США формирования в Сирии убивают жителей Заевфратья

Границу Сирии и Ирака пересекли 85 грузовых автомобилей союзных США курдских боевиков с вооружением и военной техникой. Ситуация в районе осложняется присутствием «спящих ячеек» якобы разгромленного «Исламского государства»*.

Террористы практически ежедневно совершают нападения как на курдские отряды, так и на мирных жителей. Все это происходит на фоне топливного кризиса в регионе из-за нелегального вывоза нефти, а также пожаров на посевах в нескольких провинциях — Дейр-эз-Зоре, Хасаке и Ракке, сообщает ФАН.

Курдский отряд окружил деревню Аль-Нимали и потребовал выдачи всех мужчин призывного возраста. Старейшины деревни отказали, после чего боевики использовали против них минометы: из поселения бежало более 800 человек. Отряды выполняют приказ Пентагона об увеличении численности SDF вдвое, до 121 тысячи бойцов.

США не интересуются процессами, происходящими на востоке Сирии — контроль над Заевфратьем им нужен для дестабилизации ситуации в стране с помощью топливного кризиса, уверен военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Бунты за Евфратом продолжаются по банальным причинам — арабы не хотят идти в курдские вооруженные формирования и другие курдские структуры. В то же время США там только контролируют территорию, сохраняя карту для торговли по будущему Сирии и будущему курдов», — считает Рожин.

Востоковед Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин считает, что противоречия между курдами и несколькими арабскими племенами, живущими в районе Дейр-эз-Зора, продолжают расти.

«Курды громко рассуждали о некой автономии, которую хотят получить, и с помощью американцев залезли на территории вдоль Евфрата, которые исторически принадлежат нескольким арабским племенам, живущим в районе Дейр-эз-Зора. Племенная напряженность уже растет», — сообщил Чупрыгин.

*признана террористической и запрещена на территории РФ