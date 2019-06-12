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15:51   12 Июня 2019
Россия

Лимонов не поверил в невиновность Голунова из-за лживости оппозиции

Лимонов не поверил в невиновность Голунова из-за лживости оппозиции

Писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов считает, что специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов, вопреки следствию, виновен, «если не в продаже, то в потреблении» наркотиков.

«Вы что не знакомы с этой средой, либеральных журналистов? Наркотики там плавают», — написал он в Livejournal.

Лимонов указал, что либеральный мир «страшно доволен» и празднует победу над «системой». В пример он привел реакцию «Эха Москвы» на прекращение уголовного преследования журналиста.

«Коллеги по профессии наглецы и лгут, не стесняясь, а еще уверены что им можно… В реальном мире журналист ближе всех живет к наркотикам, чем обычный человек», — заключил писатель.

лимонов

Журналиста задержали 6 июня. Сотрудники полиции заявляли, что у обвиняемого при досмотре нашли пять свертков с мефедроном, весы и другие вещества. Правоохранители возбудили уголовное дело, согласно которому Голунова обвиняли в причастности к группе, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.

Сотрудники МВД провели обыски в квартире обвиняемого, где нашли кокаин и другие наркотики. Голунов утверждал, что ему подбросили запрещенные вещества.

Никулинский суд Москвы получил ходатайство об аресте корреспондента, его поддержал прокурор. Сам обвиняемый вину отрицает. 8 июня его поместили под домашний арест до 7 августа.

11 июня стало известно, что уголовное преследование Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Следствие установит все обстоятельства задержания.

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Автор: Анна Манц
#лимонов #голунов

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