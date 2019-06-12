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Подконтрольные США формирования в Сирии убивают жителей Заевфратья
12:29   12 Июня 2019
Россия

МИД прокомментировал введение новых санкций США против Сирии

МИД прокомментировал введение новых санкций США против Сирии

Вашингтон продолжает оказывать давление на сирийского лидера Башара Асада, чтобы помешать нормализации ситуации в стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с новыми антисирийскими санкциями США.

Накануне стало известно, что Вашингтон расширил санкции против Сирийской Арабской Республики. В санкционный список внесли 13 юридических лиц из САР, Ливана и ОАЭ, три сирийских гражданина, трейдинговая компания из ОАЭ ASM International Trading. Также под санкции попали торговые компании.

Как отметил Рябков, введение новых санкций США является отражением прежней линии: Вашингтон не устраивает ситуация, в которой Дамаск ведет работу по стабилизации обстановки и расширению контроля над территорией страны. Помимо того, что США сохраняют установку на смену власти, есть установка на контроль Вашингтоном и его союзниками сирийской территории, отметил замглавы МИД РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #сирия #дамаск #политика #мид рф #весь мир

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