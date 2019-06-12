МИД прокомментировал введение новых санкций США против Сирии

Вашингтон продолжает оказывать давление на сирийского лидера Башара Асада, чтобы помешать нормализации ситуации в стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с новыми антисирийскими санкциями США.

Накануне стало известно, что Вашингтон расширил санкции против Сирийской Арабской Республики. В санкционный список внесли 13 юридических лиц из САР, Ливана и ОАЭ, три сирийских гражданина, трейдинговая компания из ОАЭ ASM International Trading. Также под санкции попали торговые компании.

Как отметил Рябков, введение новых санкций США является отражением прежней линии: Вашингтон не устраивает ситуация, в которой Дамаск ведет работу по стабилизации обстановки и расширению контроля над территорией страны. Помимо того, что США сохраняют установку на смену власти, есть установка на контроль Вашингтоном и его союзниками сирийской территории, отметил замглавы МИД РФ.