Самонкин назвал абсурдным незаконный митинг «в поддержку» Голунова

Публицист Юрий Самонкин считает провокацией идею либеральной общественности провести несанкционированный митинг за освобождение журналиста Ивана Голунова в Москве в День России 12 июня, ведь власти города согласовали мероприятие на 16 июня. Об этом он заявил в интервью ресурсу iReactor.

После прекращения уголовного преследования сотрудник издания Meduza Голунов заявил, что не планирует идти на несогласованный митинг в свою поддержку в среду. Призвал не выходить на незаконный марш и главный редактор портала Meduza Иван Колпаков, посоветовав дождаться согласованной с московскими властями акции — такая уже запланирована на 16 июня.

«Это общая победа, результат невероятной кооперации людей. Но активизмом мы не занимаемся и не хотим быть героями сопротивления, простите. Поэтому на завтрашнюю акцию не призываем», — заявил Колпаков 11 июня. В то же время политолог, президент АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Самонкин считает, что несанкционированный митинг при закрытом деле — абсурден.

«Сам журналист Голунов вчера в интервью сказал, что он оповещен о ситуации, что для него это неожиданно, но у него нет претензий к МВД. Сейчас в соответствии с законом он будет реабилитирован и получит соответствующую компенсацию от государства по факту необоснованности возбуждения уголовного дела», — заявил Самонкин.

Напомним, полиция задержала Голунова 6 июня. По утверждению ГУ МВД Москвы, во время досмотра у журналиста обнаружили пять свертков с наркотиками, позже запрещенные вещества нашли в его арендованной квартире. Голунов сообщил, что наркотики ему подбросили, против корреспондента «Медузы» возбудили уголовное дело. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что решение о снятии всех обвинений с корреспондента приняли после результатов экспертиз.

О том, как общественные институты помогли освободить журналиста Голунова читайте в материале «Политики Сегодня».