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12:36   12 Июня 2019
Россия

Самонкин назвал абсурдным незаконный митинг «в поддержку» Голунова

Самонкин назвал абсурдным незаконный митинг «в поддержку» Голунова

Публицист Юрий Самонкин считает провокацией идею либеральной общественности провести несанкционированный митинг за освобождение журналиста Ивана Голунова в Москве в День России 12 июня, ведь власти города согласовали мероприятие на 16 июня. Об этом он заявил в интервью ресурсу iReactor.

После прекращения уголовного преследования сотрудник издания Meduza Голунов заявил, что не планирует идти на несогласованный митинг в свою поддержку в среду. Призвал не выходить на незаконный марш и главный редактор портала Meduza Иван Колпаков, посоветовав дождаться согласованной с московскими властями акции — такая уже запланирована на 16 июня.

«Это общая победа, результат невероятной кооперации людей. Но активизмом мы не занимаемся и не хотим быть героями сопротивления, простите. Поэтому на завтрашнюю акцию не призываем», — заявил Колпаков 11 июня. В то же время политолог, президент АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Самонкин считает, что несанкционированный митинг при закрытом деле  — абсурден. 

«Сам журналист Голунов вчера в интервью сказал, что он оповещен о ситуации, что для него это неожиданно, но у него нет претензий к МВД. Сейчас в соответствии с законом он будет реабилитирован и получит соответствующую компенсацию от государства по факту необоснованности возбуждения уголовного дела», — заявил Самонкин.

Публицист

Напомним, полиция задержала Голунова 6 июня. По утверждению ГУ МВД Москвы, во время досмотра у журналиста обнаружили пять свертков с наркотиками, позже запрещенные вещества нашли в его арендованной квартире. Голунов сообщил, что наркотики ему подбросили, против корреспондента «Медузы» возбудили уголовное дело. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что решение о снятии всех обвинений с корреспондента приняли после результатов экспертиз.

О том, как общественные институты помогли освободить журналиста Голунова читайте в материале «Политики Сегодня».

Публицист

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Автор: Тимофей Булочкин
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