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12:05   12 Июня 2019
Россия

Ситуация с митингом вскрыла наплевательское отношение оппозиции к Голунову и всем россиянам

Ситуация с митингом вскрыла наплевательское отношение оппозиции к Голунову и всем россиянам

Оппозиции на самом деле наплевать на журналиста «Медузы» Ивана Голунова и на россиян, считает юрист и соучредитель правового бюро «Сорвачев и партнеры» Антон Сорвачев. Он высказал свое мнение в беседе с «iReactor» 12 июня.

Ранее оппозиция решила собрать митинг в поддержку журналиста в День Росси, но позже с Голунова сняли обвинения и отпустили домой. Организаторы решили не отказываться от идеи и переформатировали акцию «Свободу Ивану Голунову» в марш защиты «всех невинно осужденных».

Стоит отметить, что власти столицы предложили организаторам другую дату проведения акции — 16 июня, однако оппозицию это не устроило. Более того, даже главный редактор «Медузы» призывал не посещать действо, а сам Голунов отказался приходить туда. Организаторы же проигнорировали это и продолжили приглашать людей на несанкционированное мероприятие.

«Оппозиция, ей лишь бы помитинговать», — прокомментировал юрист ситуацию.

В качестве инфоповода оппозиционеры берут любые ошибки и проблемы. За счет этого они просто хайпятся и пытаются «получить дополнительно политических очков».

«В принципе, ничего нового абсолютно не происходит», — подчеркнул собеседник.

Сорвачев отдельно отметил работу правоохранительных органов, которые разобрались в ситуации.

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Автор: Анна Манц
#митинг #голунов

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