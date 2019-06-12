Либералам плевать на Голунова, им нужно «топливо» для протеста

Обвинения сняты с журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в распространении наркотиков — глава МВД Владимир Колокольцев взял дело под особый контроль.

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ и журналист Александр Малькевич прокомментировал события, развернувшиеся после снятия подозрений с журналиста Федеральному агентству новостей.

«Как глава комиссии по СМИ, я всегда защищаю права журналистов и изначально считал, что история с Галуновым требовала серьезного разбирательства», — отметил Малькевич.

Собеседник агентства считает позерством планы либеральной оппозиции устроить несогласованный марш «за освобождение Голунова» в День России 12 июня, хотя мэрия Москвы уже согласовала другую дату проведения акции — 16 июня.

«У меня есть серьезные вопросы к организаторам этого марша, — говорит глава комиссии ОП по СМИ. — Первый вопрос: одобряет ли это сам Голунов, нужен ли ему этот шум, не претит ли ему явное позерство организаторов? Второй вопрос: либералы протестуют из-за Голунова, или им просто необходимо любое топливо для протеста?», — рассказал Малькевич в интервью ФАН.

Напомним, 11 июня после освобождения Голунова он сам заявил, что не планирует идти 12 июня на несогласованную акцию в свою поддержку. Руководство портала Meduza призвало не выходить в среду на марш, а дождаться согласованной с московскими властями акции — такая уже запланирована на 16 июня.

«По поводу акции: мне кажется, что лучше уделить время близким и родным, чем прийти на марш», — сказал журналист Голунов.

Малькевич считает, что темой с арестом журналиста могут воспользоваться либеральная общественность.