Власти столицы призвали игнорировать акцию «Свободу Ивану Голунову»

Московские власти призвали не принимать участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Отмечается, что накануне, 11 июня, представители столичного правительства встретились с организаторами мероприятия. Последних проинформировали об ответственности за проведение несанкционированной акции.

«Регламент подготовки публичных мероприятий и ограниченное время для осуществления необходимого комплекса мер не позволяют обеспечить общественную безопасность в полном объеме. В этой связи просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии», — объяснили в департаменте.

Стоит отметить, что власти столицы предложили организаторам другую дату — 16 июня, однако оппозицию это не устроило. Более того, даже главный редактор «Медузы» призывал не посещать действо, а сам Голунов отказался приходить туда. Организаторы же проигнорировали это и решили переформатировать митинг в марш защиты «всех невинно осужденных».

Журналиста задержали 6 июня. Сотрудники полиции заявляли, что у обвиняемого при досмотре нашли пять свертков с мефедроном, весы и другие вещества. Правоохранители возбудили уголовное дело, согласно которому Голунова обвиняли в причастности к группе, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.

Сотрудники МВД провели обыски в квартире обвиняемого, где нашли кокаин и другие наркотики. Голунов утверждал, что ему подбросили запрещенные вещества.

Никулинский суд Москвы получил ходатайство об аресте корреспондента, его поддержал прокурор. Сам обвиняемый вину отрицает. 8 июня его поместили под домашний арест до 7 августа.

11 июня стало известно, что уголовное преследование Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Следствие установит все обстоятельства задержания.