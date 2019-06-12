Украина нашла новый способ закупать газ у России

Представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус предложил создать частную компанию для закупки российского газа.

«Им надо купить его, привезти на Украину и продать», — сообщил президентский представитель Андрей Герус.

Герус добавил, что частное предприятие с целью экспорта газа из России могут создать Юрий Бойко и Виктор Медведчук, возглавляющие партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает «112 Украина».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер после встречи с Бойко и Медведчуком сообщил, что «Газпром» готов начать диалог о прямом импорте газа на Украину с возможной скидкой в 25% для конечного потребителя.

В эфире украинского телеканала Герус сослался на решение Стокгольмского арбитража, который принял решение о поставках газа из «Газпрома» на Украину по сниженной цене, чем ранее была указана в контракте.

«Нафтогаз» даже пробовал купить такой газ, в марте 2018 года, но «Газпром» тогда отказался. Если не ошибаюсь, это 5 миллиардов кубометров газа, решение Стокгольмского арбитража. Поэтому давайте просто выполним решение независимого арбитража», — заявил представитель Зеленского.

Напомним, ранее Миллер рассказал о финансировании газопровода «Северный поток — 2».