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10:40   12 Июня 2019
Россия

Рябков отметил отсутствие конкретики в возможной встрече Путина и Трампа

Рябков отметил отсутствие конкретики в возможной встрече Путина и Трампа

Москва не получала от Вашингтона четких сигналов о возможности личной встречи глав государств Владимира Путина и Дональда Тампа на саммите «двадцатки», несмотря на все публичные заявления, заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков. Он дал интервью РИА Новости 12 июня.

«Контакты такого уровня не готовятся в принципе путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле. Здесь требуется определенная дипломатическая работа, определенные усилия», — объяснил он.

Со стороны американцев не поступало никаких официальных предложений, поэтому в России не могут конкретизировать модальность мероприятия.

Рябков отметил отсутствие конкретики в возможной встрече Путина и Трампа

«В принципе впечатление такое, что американская сторона сама пока для себя не определилась с предпочтительным форматом, нужно ли это делать с участием членов делегаций, в какой день и так далее», — поделился дипломат.

Москва ждет, что именно Вашингтон сделает первый шаг в данном вопросе. Если же этого не произойдет, то Путин и Трамп, скорее всего, переговорят «на ногах».

Рябков отметил отсутствие конкретики в возможной встрече Путина и Трампа

Накануне, 11 июня, советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп рассчитывает на встречу с российским и китайским коллегами в Осаке.

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Автор: Анна Манц
#сша #путин #мид #трамп #рябков

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