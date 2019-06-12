Испортить россиянам праздник, а не поддержать Голунова хотят оппозиционеры-«шизофреники» в День России

Писатель и блогер Дмитрий Пучков, который также известен под псевдонимом Гоблин, прокомментировал решение оппозиции переформатировать митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в марш защиты «всех невинно осужденных». Он дал интервью «Федеральному агентству новостей».

Пусков считает, что организаторы подобных несанкционированных действ, которые хотят испортить населению празднование Дня России, «поражены шизофренией».

«Вообще, задача всех таких митингов ровно одна: добиться, чтобы пролилась кровь, чтобы потом с этими жертвами носиться», — сказал собеседник.

К тому же, для оппозиции важно указывать на то, что митингующие — это дети. Это, по их мнению, должно минимизировать ответственность.

«Никакими законными методами, путем цивилизованных выборов, они ничего сделать не могут, поэтому всегда выбирается одно и то же — незаконное сборище, драки с полицией, а дальше вой: нас бьют, убивают и все прочее», — отметил Пучков.

Организаторам важна именно дата, а не сама цель шествия. Для россиян это выходной, на улицах будет много людей, то есть потенциальных жертв, в том числе и детей.