На несогласованный марш в поддержку уже освобожденного журналиста «Медузы» Ивана Голунова выйдут только маргиналы- скандалисты, считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. В беседе с «Политикой Сегодня» он выразил надежду, что таких будет немного.

Напомним, вечером 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста снимаются все обвинения в сбыте наркотиков из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Уголовное дело в отношении него прекращено. Голунов отпущен на свободу из-под домашнего ареста.

«Власть приняла мудрое решение, — комментирует Шатилов. — Освобождение Голунова резко снизило уровень протестной активности. Многие оппозиционеры выражали сожаление, что им не удалось по-максимуму использовать протестный потенциал. Здравомыслящая часть оппозиции решила отказаться от незаконной акции в праздничный день».

Сам Иван Голунов после освобождения также заявил, что не пойдет на митинг 12 июня и считает, что лучше провести время с родными. Не ходить на несогласованную акцию призвало и руководство «Медузы». Тем более, что мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку Голунова на 16 июня на проспекте Сахарова.

Шатилов уверен, что 12 июня в центр Москвы пойдут митинговать бузотеры.