На незаконную акцию 12 июня выйдут скандалисты и бузотеры
На несогласованный марш в поддержку уже освобожденного журналиста «Медузы» Ивана Голунова выйдут только маргиналы- скандалисты, считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. В беседе с «Политикой Сегодня» он выразил надежду, что таких будет немного.
Напомним, вечером 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста снимаются все обвинения в сбыте наркотиков из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Уголовное дело в отношении него прекращено. Голунов отпущен на свободу из-под домашнего ареста.
«Власть приняла мудрое решение, — комментирует Шатилов. — Освобождение Голунова резко снизило уровень протестной активности. Многие оппозиционеры выражали сожаление, что им не удалось по-максимуму использовать протестный потенциал. Здравомыслящая часть оппозиции решила отказаться от незаконной акции в праздничный день».
Сам Иван Голунов после освобождения также заявил, что не пойдет на митинг 12 июня и считает, что лучше провести время с родными. Не ходить на несогласованную акцию призвало и руководство «Медузы». Тем более, что мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку Голунова на 16 июня на проспекте Сахарова.
Шатилов уверен, что 12 июня в центр Москвы пойдут митинговать бузотеры.
«Те, кто выйдут, будут, мягко говоря, вне закона. Им главное побузить, попытаться спровоцировать власти на силовые действия. Им сложно будет рассчитывать на общественную поддержку. Очень надеюсь, что участников будет мало. А правоохранители достаточно легко их локализуют», - сказал Шатилов.