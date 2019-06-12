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9:43   12 Июня 2019
Россия

Медведев опубликовал поздравление с Днем России в Twitter

Медведев опубликовал поздравление с Днем России в Twitter

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал поздравление с Днем принятия декларации о государственном суверенитете России в Twitter. К посту он приложил фото российских красот.

Пользователи социальной сети в комментариях начали поздравлять его в ответ.

«День России» или «День принятия декларации о государственном суверенитете России» отмечают 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. 

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Автор: Анна Манц
#медведев #twitter #деньроссии

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