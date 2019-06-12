Медведев опубликовал поздравление с Днем России в Twitter

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал поздравление с Днем принятия декларации о государственном суверенитете России в Twitter. К посту он приложил фото российских красот.

Пользователи социальной сети в комментариях начали поздравлять его в ответ.

Спасибо! Взаимно. — Василий Шаров (@VasilySharov) June 12, 2019

С Днём России ???????????????????????????? — ????????S:N:A:E???????? (@SNAE3) June 12, 2019

Дмитрий Анатольевич! Спасибо! Взаимно! С праздником Вас! — Евдокимов Игорь (@Arhivist007) June 12, 2019

День России- государственный праздник и личный праздник всех россиян. Только объединив свои усилия, свой труд, таланты на созидание, мы можем достичь процветания страны и личного благополучия. С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ РОССИИ! — Авдотья Астраханцева (@Avdotia_Astr) June 12, 2019

«День России» или «День принятия декларации о государственном суверенитете России» отмечают 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.