Медведев опубликовал поздравление с Днем России в Twitter
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал поздравление с Днем принятия декларации о государственном суверенитете России в Twitter. К посту он приложил фото российских красот.
С Днём России! pic.twitter.com/86TPJNsOg4— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 12, 2019
Пользователи социальной сети в комментариях начали поздравлять его в ответ.
Спасибо! Взаимно.— Василий Шаров (@VasilySharov) June 12, 2019
С Днём России ????????????????????????????— ????????S:N:A:E???????? (@SNAE3) June 12, 2019
Дмитрий Анатольевич! Спасибо! Взаимно! С праздником Вас!— Евдокимов Игорь (@Arhivist007) June 12, 2019
День России- государственный праздник и личный праздник всех россиян. Только объединив свои усилия, свой труд, таланты на созидание, мы можем достичь процветания страны и личного благополучия. С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ РОССИИ!— Авдотья Астраханцева (@Avdotia_Astr) June 12, 2019
«День России» или «День принятия декларации о государственном суверенитете России» отмечают 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.