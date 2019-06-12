ФАН представило социальный проект «Просто Герой»

«Федеральное агентство новостей» запустило общероссийский социальный проект «Просто Герой» 12 июня, в День России. Он призван рассказать истории обычных людей, которые совершают добрые поступки не ради славы, а просто из своих убеждений.

На площадке проекта будут публиковать сюжеты о россиянах, которые представляют силу и являются гордостью страны. Добрые дела и даже героические поступки зачастую остаются неизвестными, но на самом деле их много.

«К сожалению, не они формируют имидж современной России в глазах Запада и даже наших соотечественников. Обычно они не выходят в топы новостей и редко становятся вирусными сюжетами в социальных сетях. Федеральное агентство новостей решило исправить эту несправедливость: мы хотим, чтобы страна знала своих героев», — объяснили цель проекта в ФАН.

Издание собирает различные истории тех, кто делает мир лучше, помогает нуждающимся, спасает погибающих или занимается благотворительностью. Добрые дела достойны освещения.