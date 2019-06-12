ФАН представило социальный проект «Просто Герой»
«Федеральное агентство новостей» запустило общероссийский социальный проект «Просто Герой» 12 июня, в День России. Он призван рассказать истории обычных людей, которые совершают добрые поступки не ради славы, а просто из своих убеждений.
На площадке проекта будут публиковать сюжеты о россиянах, которые представляют силу и являются гордостью страны. Добрые дела и даже героические поступки зачастую остаются неизвестными, но на самом деле их много.
«К сожалению, не они формируют имидж современной России в глазах Запада и даже наших соотечественников. Обычно они не выходят в топы новостей и редко становятся вирусными сюжетами в социальных сетях. Федеральное агентство новостей решило исправить эту несправедливость: мы хотим, чтобы страна знала своих героев», — объяснили цель проекта в ФАН.
Издание собирает различные истории тех, кто делает мир лучше, помогает нуждающимся, спасает погибающих или занимается благотворительностью. Добрые дела достойны освещения.
«Поэтому, несмотря на скромность наших героев, мы хотим, чтобы как можно больше наших читателей узнали об этих людях», — отметили в ФАН.