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9:24   12 Июня 2019
Россия

Главы Белоруссии и Киргизии поздравили Путина с Днем России

Главы Белоруссии и Киргизии поздравили Путина с Днем России

Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Киргизии Сооронбай Жээнбеков направили российскому коллеге Владимиру Путину поздравления с Днем России, который отмечается в стране в среду, 12 июня.

Белорусский лидер отметил, что праздник знаменует старт важнейшего в новейшей истории федерации этапа — обеспечения национального единства и укрепления суверенитета. Россия добилась впечатляющих результатов в госстроительстве и экономике, что укрепило ее лидирующие позиции на мировой арене.

«Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы»,  — указано в поздравлении Лукашенко.

Главы Белоруссии и Киргизии поздравили Путина с Днем России

Киргизский глава считает, что Россия стала примером «стабильного социально-экономического и общественно-политического развития». Он поблагодарил Путина за вклад в отношения стран.

«Убежден, что проверенное временем киргизско-российское сотрудничество будет и впредь развиваться на благо наших народов», — подчеркнул он.

Главы Белоруссии и Киргизии поздравили Путина с Днем России

«День России» или «День принятия декларации о государственном суверенитете России» отмечают 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.

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Автор: Анна Манц
#путин #киргизия #белоруссия #лукашенко #жээнбеков #деньроссии

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