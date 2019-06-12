Главы Белоруссии и Киргизии поздравили Путина с Днем России

Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Киргизии Сооронбай Жээнбеков направили российскому коллеге Владимиру Путину поздравления с Днем России, который отмечается в стране в среду, 12 июня.

Белорусский лидер отметил, что праздник знаменует старт важнейшего в новейшей истории федерации этапа — обеспечения национального единства и укрепления суверенитета. Россия добилась впечатляющих результатов в госстроительстве и экономике, что укрепило ее лидирующие позиции на мировой арене.

«Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы», — указано в поздравлении Лукашенко.

Киргизский глава считает, что Россия стала примером «стабильного социально-экономического и общественно-политического развития». Он поблагодарил Путина за вклад в отношения стран.

«Убежден, что проверенное временем киргизско-российское сотрудничество будет и впредь развиваться на благо наших народов», — подчеркнул он.

«День России» или «День принятия декларации о государственном суверенитете России» отмечают 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.