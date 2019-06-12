Парламент Севастополя готов пригласить комиссара СЕ по правам человека

Севастопольский парламент готов официально пригласить в город комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович, заявила председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с РИА Новости 12 июня.

Она отметила, что подобные действия обычно согласуются с министерством иностранных дел. К тому же, возможность визита комиссара приветствуется.

«Мы неоднократно приглашали гостей — из западной Европы в том числе, и мы, безусловно, готовы сделать это», — указала председатель.

Алтабаева заверила, что будут созданы все условия, чтобы Миятович смогла ознакомиться с жизнью в регионе, населением и их мнением о воссоединении с Россией.

Ранее первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что полуостров открыт для визита комиссара СЕ, но при одном условии.

«Выводы по итогам визита комиссаром должны быть сделаны объективные и непредвзятые, которые соответствуют реальной ситуации в Крыму», — назвал он его.

В МИД РФ сообщали, что Миятович должна посетить российскую республику 7–11 октября. Комиссар также подтверждала данную информацию, однако указывала, что поездку «еще предстоит подтвердить» из-за не уточненных вопросов.