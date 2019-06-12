Токаев принес присягу и официально стал президентом Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, который победил на президентских выборах, принес присягу народу Казахстана и официально вступил на пост главы государства 12 июня.

После церемонии инаугурации он выступил с речью, в которой отметил, что власти должны слышать людей, решать проблемы и предоставлять населению регулярный отчет о проделанной работе. Токаев указал, что все члены правительства и акимы, то есть региональные главы, обязаны придерживаться правила «не обещать, а делать».

«Созидательные перемены на благо людей – вот мое понимание прогресса», — добавил избранный лидер.

Помимо этого, новый президент заявил, что для него в приоритете стоит реальное благосостояние казахстанцев, а «не общие цифры экономического развития».

Голосование за президента Казахстана прошло 9 июля, оно стало шестым по счету. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии страны, Токаева поддержали 70,96 процентов избирателей. Его кандидатуру выдвинула партия Нур Отан, которую возглавляет Елбасы, то есть лидер нации, и первый глава государства Нурсултан Назарбаев.