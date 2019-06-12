Лондонский Хитроу стал местом для новой работы Бэнкси

Британский стрит-арт художник Бэнкси выбрал аэропорт Хитроу в Лондоне для нового граффити. Фото работы он опубликовал в Instagram в ночь на 12 июля.

Коллаж находится на закрытом проходе в зону таможенного контроля пассажиров из Европейского союза. На рольставне изображена надпись KEEP OUT, которую можно перевести как «Не пускать» или «Вход запрещен». Последняя буква фразы находится в лапах у крысы, которая «бьет» ей по замку.

Una delle ultime opere di #Bansky che ci fa riflettere sul fatto che isolarsi non sia mai la scelta migliore #brexit #eu #future pic.twitter.com/V6sGRwXWqy — Giulio Roscigno (@GiulioRoscigno) June 12, 2019

За 13 часов публикация понравилась более 740 тысячам пользователей.

Бэнкси — уличный художник, личность которого неизвестна. Его работы шутливые, но в то же время провокационные. Ироничные граффити направлены против политики, капитализма и войн.