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8:26   12 Июня 2019
Весь мир

Лондонский Хитроу стал местом для новой работы Бэнкси

Лондонский Хитроу стал местом для новой работы Бэнкси

Британский стрит-арт художник Бэнкси выбрал аэропорт Хитроу в Лондоне для нового граффити. Фото работы он опубликовал в Instagram в ночь на 12 июля.

Коллаж находится на закрытом проходе в зону таможенного контроля пассажиров из Европейского союза. На рольставне изображена надпись KEEP OUT, которую можно перевести как «Не пускать» или «Вход запрещен». Последняя буква фразы находится в лапах у крысы, которая «бьет» ей по замку.

За 13 часов публикация понравилась более 740 тысячам пользователей.

Лондонский Хитроу стал местом для новой работы Бэнкси

Бэнкси — уличный художник, личность которого неизвестна. Его работы шутливые, но в то же время провокационные. Ироничные граффити направлены против политики, капитализма и войн.

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Автор: Анна Манц
#британия #граффити #бэнкси #хитроу

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