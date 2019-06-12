Американский авианосец участвует в совместных с Японией учениях в Южно-Китайском море

США и Япония проводят совместные учения в Южно-Китайском море, сообщает газета Sankei.

Маневры начались десятого июня. В учениях принимают участие японские эсминцы «Акэбоно» и «Мурасамэ», а также в вертолетоносец японских Сил самообороны «Идзумо».

Издание отмечает, что учения ставят перед собой цель по сдерживанию Китая, который занимается активным освоением территорий в Южно-Китайском море, будучи вовлеченным в территориальные споры с рядом стран Юго-Восточной Азии.

Пекин спорит о принадлежности Парасельских островов и архипелага Спратли с Брунеем, Малайзией, Вьетнамом, Брунеем и Филиппинами. Основной причиной конфликта является попытка Китая установить контроль, в том числе военными силами, за районом около Малаккского пролива, через который проходят около 60 процентов китайской торговли и до 80 процентов импорта нефтепродуктов.