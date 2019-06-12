Россия пожелала Токаеву успехов на благо отношений РФ и Казахстана

Российская сторона пожелала в день инаугурации избранному президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву успехов в его деятельности. Об этом сообщил посол РФ в Нур-Султане Алексей Бородавкин.

Дипломат отметил, что в Казахстане произошло историческое событие - был избран президент. По его словам, прошедшие выборы ознаменовали новый этап развития страны.

Российский посол пожелал новоизбранному президенту дружественного Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву успехов в деятельности на благо казахстанского народа и на благо развития отношений с Россией.

Торжественная церемония запланирована в 10:30 (7:30 мск) во Дворце независимости. На инаугурации президента Казахстана иностранные государства представляет руководство дипмиссий.

На прошедших в воскресенье выборах Токаев набрал 70,96 процента голосов избирателей.