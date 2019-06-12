Горящий склад леса тушат с помощью пожарного поезда в Красноярском крае

Пожарный поезд подключили к тушению крупного пожара на территории промбазы в Красноярском крае, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что на площади 20 тысяч квадратных метров в поселке Таежный загорелся штабель леса. Наблюдалась угроза перехода огня на близлежащий поселок. Пожар локализовали по всему периметру склада в 00:30 мск.

Пожаротушение осложнялось тем, что район - безводный. В связи с этим к месту инцидента прибыл специальный пожарный поезд с водой.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. К ликвидации огня привлекались 40 человек и 19 единиц спецтехники.

Пятого июня Сибирский региональный центр МЧС предупредил о возможном осложнении обстановки с природными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Введен запрет на проведение любых работ с открытым огнем для организаций и частных лиц.