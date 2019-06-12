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6:46   12 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Украинцы стоят за телефонным терроризмом в России, заявили в Верховной раде

Украинцы стоят за телефонным терроризмом в России, заявили в Верховной раде

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов РФ в ответ на враждебные действия россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

По его словам, на Украине развит «телефонный терроризм». Нардеп заявил, что россияне якобы «целенаправленно развлекаются», минируя объекты на украинской территории и отслеживая ситуацию через интернет и СМИ.

Геращенко отметил, что украинцы «отвечают той же монетой» - «минируя» вокзалы и станкции метро в РФ. Он отметил, что интернет позволяет обезличивать людей.

Сообщения и звонки о «минировании» стали поступать в январе по всей России. Аналогичная ситуация сложилась больше года назад, охватив подавляющее большинство субъектов. Всего было эвакуировано около двух миллионов человек из тысяч ТЦ, вокзалов и других объектов. Во всех случаях угроза взрывов не подтвердилась.

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Автор: Олег Королев
#украина #телефонный терроризм

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