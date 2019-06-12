Трамп прокомментировал сообщения СМИ о работе брата Ким Чен Ына на ЦРУ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не допустил бы использования сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в качестве информатора ЦРУ.

Трамп сообщил, что видел информацию о ЦРУ применительно к Ким Чен Наму. Президент США отметил, что сказал бы главе КНДР о том, что такое не случилось бы при его руководстве страной.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что сводный брат главы КНДР, убитый в Куала-Лумпуре, был информатором американских спецслужб и несколько раз встречался с сотрудниками ЦРУ.

Отмечалось, что Ким Чен Нам поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться с контактным лицом. Также он провел несколько дней на острове Лангкави, где встретился с неизвестным корейско-американского происхождения. Об этом рассказала полиция в ходе суда над женщинами, обвиняемыми в его убийстве.