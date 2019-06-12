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Пушков усомнился в заявлении Макрона о восстановлении отношений с Москвой

Пушков усомнился в заявлении Макрона о восстановлении отношений с Москвой

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5:33   12 Июня 2019
Весь мир

Пушков усомнился в заявлении Макрона о восстановлении отношений с Москвой

Пушков усомнился в заявлении Макрона о восстановлении отношений с Москвой

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с РФ.

По его мнению, на данный момент действия стран Европы не соответствуют заявлениями их лидеров, в особенности в вопросе санкций, которые накануне вновь продлевались.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что заявления Макрона являются верным посылом, однако в условиях санкций трудно ожидать доверия со стороны Москвы.

Ранее Макрон заявил, что Европа будет вести диалог с РФ и восстанавливать динамику отношений. По словам французского президента, он намерен в ближайшее время пообщаться на эту тему с российским коллегой Владимиром Путиным.

На прошлой неделе глава делегации общественников из стран ЕС Татьяна Говорова-Генард заявила, что введение санкций против Крыма было ошибкой.

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Автор: Олег Королев
#пушков #макрон

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