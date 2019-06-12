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5:01   12 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Тимошенко рассказала о падении экономики Украины

Тимошенко рассказала о падении экономики Украины

Украина идет по пути колоссального ухудшения экономического положения, сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее словам, бюджет страны перестал получать плановые доходы от налогов. Тимошенко отметила, что значительная часть бюджета скрытно пополняется печатными эмиссионными деньгами Национального банка Украины.

Политик добавила, что на фоне данной ситуации задолженность перед МВФ, которая должна будет погашена в сентябре, выглядит более угрожающей. По ее мнению, из-за выборов у Киева сейчас нет программы сотрудничества с МВФ и другими кредиторами.

Также Тимошенко отметила плачевность экономической ситуации в других сферах. В частности, украинские шахтеры несколько месяцев недополучают зарплаты, в стране не существует недофинансированность здравоохранения, а из страны ежедневно уезжают по два человека.

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Автор: Олег Королев
#украина #тимошенко

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