Латвия производит не только шпроты и бальзам, заявил посол республики в России Марис Риекстиньш.

В интервью журналу «Открытый город» он заявил, что товарооборот между странами достиг в прошлом году почти трех миллиардов евро. По его словам, Латвия экспортирует в РФ детское питание, шоколад, алкоголь, текстиль и химию.

Также Риекстиньш отметил, что видел на московских прилавках шпроты рязанского производства с надписью Lielās šprotes. Он выразил мнение, что это является очевидным примером российских мер защиты внутреннего рынка, связанных с запретом на ввоз латвийских шпрот.

Риекстиньш напомнил, что в 2017 году одной из латвийской компании отменили запрет на ввоз рыбных консервов в Россию. По словам посла, предприятие уже переориентировалось на другие рынки и теперь не рассчитывает на возвращение в РФ.