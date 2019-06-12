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4:31   12 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Посол Латвии в России пожаловался на стереотип о шпротах

Посол Латвии в России пожаловался на стереотип о шпротах

Латвия производит не только шпроты и бальзам, заявил посол республики в России Марис Риекстиньш.

В интервью журналу «Открытый город» он заявил, что товарооборот между странами достиг в прошлом году почти трех миллиардов евро. По его словам, Латвия экспортирует в РФ детское питание, шоколад, алкоголь, текстиль и химию.

Также Риекстиньш отметил, что видел на московских прилавках шпроты рязанского производства с надписью Lielās šprotes. Он выразил мнение, что это является очевидным примером российских мер защиты внутреннего рынка, связанных с запретом на ввоз латвийских шпрот.

Риекстиньш напомнил, что в 2017 году одной из латвийской компании отменили запрет на ввоз рыбных консервов в Россию. По словам посла, предприятие уже переориентировалось на другие рынки и теперь не рассчитывает на возвращение в РФ.

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Автор: Олег Королев
#латвия #шпроты

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