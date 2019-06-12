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4:04   12 Июня 2019
Россия

Болтон обвинил РФ и КНР в распространении слухов об администрации США

Болтон обвинил РФ и КНР в распространении слухов об администрации США

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай распространяют слухи о разногласиях в Белом доме.

По его словам, у Вашингтона есть «весомые причины» полагать, что Иран, Венесуэла, КНДР, Китай и Россия решили попытаться распространять дезинформацию об американской администрации и заявлять, что у президента и его советников есть разногласия.

В качестве примера он привел заявление министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, который заявил, что советники Трампа ведут его к противостоянию с Ираном. Прочих доказательств Болтон не привел.

Сообщения о разногласиях в администрации США являются одной из самых популярных американских СМИ с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.

Накануне СМИ сообщали, что напряженность между госсекретарем Майком Помпео и Болтоном «зашкаливает».

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Автор: Олег Королев
#белый дом #болтон

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