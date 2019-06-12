Чудесам в отношениях РФ и США места нет, заявил Рябков

Россия верит в перспективу отношений с США, однако чудесам в них места нет. Об этом заявил в интервью WSJ заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Перед встречей с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном российский дипломат отметил, что Москва, несмотря на разногласвия, верит в отношения с Вашингтоном.

При этом он подчеркнул, что сейчас отношения между странами гораздо ниже, чем за любой из периодов Холодной войны, поскольку тогда стороны могли каким-либо образом предсказать, как будут разворачиваться события. По его словам, сейчас в отношениях преобладает изменчивость и непредсказуемость, из-за чего опасность возрастает.

Ранее Рябков заявил, что США вводят в заблуждение мировое сообщество заявлениями, что у России есть еще время к исполнению ДРСМД. По его словам, сейчас Вашингтон сам не заинтересован в продлении договора, и РФ к данной ситуации отношения не имеет.