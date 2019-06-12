Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля

Гостелевидение Сирии сообщило об отражении противоракетными системами страны удара со стороны Израиля.

По информации канала Ikhbariya, израильские ракеты обстреляли холм Телль аль-Хара в южной провинции Дераа. Отмечается, что в результате атаки был нанесен только материальный ущерб.

Согласно данным СМИ, над рядом районов сирийской столицы были слышны взрывы от работы ПВО.

Syria TV также заявиляет, что Израиль после ракетной атаки начал «электронную войну», сирийские радары работают с помехами.

Ранее армия Израиля неоднократно наносила удары наносили удары по сирийским объектам. Тель-Авив объясняет данный подход необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в САР.

Заместитель главы МИД РФ ранее заявлял, что удары ВВС Израиля нелегитимны и необоснованны. На прошлой неделе в ведомстве сообщили, что Россия никаких сделок с США и Израилем по Сирии не обсуждает