Генсек НАТО заявил о создании групп быстрого реагирования на киберугрозы

Североатлантический альянс сформировал группы специалистов, которые могут быть оперативно направлены в союзнические страны, нуждающиеся в защите от киберугроз. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Во вторник он посетил Исландию. Отвечая на вопросы журналистов он напомнил, что в НАТО решили усиливать кибербезопасность, в частности через совершенствование систем и методов борьбы с такими угрозами.

Столтенберг заявил, что соответствующие команды будут оперативно размещаться у тех союзников, которые нуждаются в защите их сетей.

Также он добавил, что НАТО необходимо адаптироваться к гибридным и кибернетическим угрозам. По словам генсека альянса, данный вопрос будет обсуждаться на встрече лидеров организации в Лондоне в начале декабря.

Осенью 2018 года Столтенберг сообщал, что НАТО создает систему кибернетических сил