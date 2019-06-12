США заявили о необходимости поставлять оружие в ОАЭ и Саудовскую Аравию

США будут продавать оружие ОАЭ и Саудовской Аравии, поскольку в противном случае эти страны закупят вооружение у РФ и КНР. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан

По его словам, Вашингтон продает вооружения данным государствам для того, чтобы они могли себя защитить. Шанахан отметил, что сутью ситуации является то, чтобы в такой ситуации «реагировать на серьезные угрозы»

Глава Пентагона подчеркнул, что если Абу-Даби и Эр-Рияд не покупают оружие у «очень надежного партнера», то по соображениям безопасности они вынуждены покупать оружие либо в КНР, либо в РФ.

Американский госсекретарь Майк Помпео 24 мая поручил Госдепу одобрить 22 незавершенные сделки по продаже оружия в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию. Данная мера нацелена на противодействие Ирану. Американские сенаторы 5 июня потребовали от Белого дома отозвать принятое решение