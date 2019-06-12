Кадыров прокомментировал инцидент на границе Чечни с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров после инцидента на выезде из дагестанского Кизляра призвал не поддаваться на провокации.

Ранее правительство Дагестана сообщило, что в ночь на понедельник на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель «Чеченская республика - Шелковской район». Глава республики Владимир Васильев заявил, чеченская сторона не нарушала границ Дагестана, устанавливая знаки. Он призвал понять реакцию местных жителей, которые восприняли произошедшее как «наступление на территориальные интересы».

Кадыров призвал жителей Дагестана не поддаваться на провокации. Он отметил, что является «братом для дагестанского и ингушского народа». Он заявил, что всегда готов «протянуть руку помощи и братства».

Также Кадыров отметил несправедливость ситуации, когда жители Дагестана снимают указатели на территории Чеченской республики. Он отметил, что даже глава комиссии соседней республики заявляет, что данный участок является частью Чечни.

По его словам, чеченская сторона «никуда не пришла», а только охраняет свои границы.

Кадыров поблагодари Васильева за взвешенный подход и «правильные слова» в сложившейся ситуации.