Крупный пожар на складе леса в Красноярском крае локализован, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Штабель леса загорелся на площади двадцать тысяч квадратных метров в поселке Таежный в Богучанском районе. К пожаротушению привлечены 18 человек и шесть единиц техники. Огонь загорелся на территории промышленной базы.

Расстояние между складом и жилым сектором около 700 метров, из-за чего существует угроза распространения огня. Позже в ведомстве уточнили, что огонь с огромного пожара уже не угрожает соседнему населенному пункту. Информации о пострадавших не поступало.

На 00:30 мск (04:30 по местному времени) пожар полностью локализован. На месте работают 34 огнеборца и 18 единиц спецтехники. Ситуация усугубляется тем, что район пожаротушения - безводный. Причины пожара устанавливаются.